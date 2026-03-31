Полицейские задержали подозреваемых в избиении петербуржца на улице Демьяна Бедного

Полицейские задержали подозреваемых в избиении петербуржца на улице Демьяна Бедного

Полицейские Калининского района Петербурга задержали мужчин, жестко избивших своего оппонента

30 марта к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от медиков о доставленном в больницу мужчине с серьезными повреждениями головы. Травмы были получены в результате уличной стычки на улице Демьяна Бедного.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 29 марта примерно в 21:30 у дома №18 по указанной улице. Между несколькими мужчинами вспыхнула ссора, в разгар которой двое из участников нанесли своему оппоненту многочисленные удары кулаками.

Пострадавшего, 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с целым рядом травм.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские в сжатые сроки выяснили личности причастных к нападению. Подозреваемые, двоюродные братья 24 и 28 лет, проживающие в Петербурге, были задержаны 30 марта в 17:00 у дома №16 по Кондратьевскому проспекту.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Похожие публикации

26-03-2025, 09:36
В Калининском районе поймали курьера аферистов, обманувших пенсионерку с улицыулицы Демьяна Бедного
19-03-2026, 13:12
Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе
12-12-2025, 11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
24-03-2026, 11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
27-02-2026, 10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
14-10-2023, 12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:00
В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате
27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Наверх