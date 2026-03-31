Полицейские задержали подозреваемых в избиении петербуржца на улице Демьяна Бедного

30 марта к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от медиков о доставленном в больницу мужчине с серьезными повреждениями головы. Травмы были получены в результате уличной стычки на улице Демьяна Бедного.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 29 марта примерно в 21:30 у дома №18 по указанной улице. Между несколькими мужчинами вспыхнула ссора, в разгар которой двое из участников нанесли своему оппоненту многочисленные удары кулаками.

Пострадавшего, 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с целым рядом травм.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские в сжатые сроки выяснили личности причастных к нападению. Подозреваемые, двоюродные братья 24 и 28 лет, проживающие в Петербурге, были задержаны 30 марта в 17:00 у дома №16 по Кондратьевскому проспекту.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.