Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе

Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Приморском районе задержали подозреваемого в жестоком избиении пожилого мужчины

17 марта в Санкт-Петербурге был задержан 21-летний молодой человек по подозрению в совершении нападения на 75-летнего пенсионера. Инцидент произошел накануне, 16 марта, у дома №141 по улице Савушкина.

По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес пожилому мужчине множественные удары. Потерпевший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезными травмами.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего, и уже 17 марта он был задержан у дома №28 по улице Туристской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

