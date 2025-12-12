На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца

В органы правопорядка Центрального района Петербурга 10 декабря в 22:50 поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации 38-летнего мужчины. Пострадавший, доставленный с Коломенской улицы, дом 29, находился в состоянии средней тяжести и сообщил об избиении неизвестными лицами.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска на Коломенской улице, на следующий день были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 41-летний генеральный директор частного охранного предприятия и его 29-летний сотрудник. По предварительной информации, мотивом для нападения послужили внезапно возникшие личные разногласия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 3, пункт «а» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении обоих задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.