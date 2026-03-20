В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики

17-летний житель поселка Невская Дубровка, уже имевший проблемы с законом, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

По данным следствия, 11 марта молодой человек произвел выстрелы из пневматического оружия по окну лоджии одного из домов. Сообщение от бдительного гражданина поступило в дежурную часть ОМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области около 10 часов 50 минут.

Сотрудники полиции оперативно установили личность стрелявшего. Юноша был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство.