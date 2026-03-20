Питерец.ру » Происшествия » В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики

В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики

0
Опубликовал: Антон78
В Невской Дубровке полицией задержан несовершеннолетний стрелок по окнам

17-летний житель поселка Невская Дубровка, уже имевший проблемы с законом, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

По данным следствия, 11 марта молодой человек произвел выстрелы из пневматического оружия по окну лоджии одного из домов. Сообщение от бдительного гражданина поступило в дежурную часть ОМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области около 10 часов 50 минут.

Сотрудники полиции оперативно установили личность стрелявшего. Юноша был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Похожие публикации

1-07-2025, 11:12
В Дубровке ищут хулигана, стрелявшего по окнам дома
23-05-2025, 11:57
В Шушарах задержали стрелявшего из пневматики у магазина
26-09-2025, 12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
10-03-2026, 14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
26-07-2025, 14:02
В Невской Дубровке задержали стрелявшего из ружья по частному дому
4-07-2022, 12:43
В Петекрбурге задержали хулигана стрелявшего по окнам

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
16-03-2026, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16-03-2026, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
Наверх