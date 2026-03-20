В Петербурге задержали 16-летнюю «курьершу» мошенников, получившую от шестиклассницы свыше миллиона рублей

В Калининском районе Петербурга полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

10 марта поступило заявление от 50-летнего местного жителя. Он сообщил, что 5 марта его дочь, ученица шестого класса, стала жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники, под предлогом совершенного ДТП с участием матери девочки, убедили ее выбросить из окна квартиры рюкзак, в котором находилась крупная сумма – 1 184 000 рублей. По словам мошенников, эти средства предназначались для лечения якобы пострадавшей матери.

19 марта сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении этого преступления 16-летнюю неработающую и не обучающуюся жительницу бульвара Новаторов.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняется причастность задержанной к совершению подобных преступлений.