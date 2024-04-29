В Ленобласти поймали 25-летнего курьера мошенников

26 апреля 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 86-летняя жительница города Волхов. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой аферистов, поверив в историю с дочерью, якобы, попавшей в ДТП.

Пенсионерка передала прибывшему курьеру 320 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

27 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 25-летнего жителя города Тихвин.

В качестве меры пресечения подозреваемому избран арест.