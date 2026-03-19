В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки

Опубликовал: Антон78
Полицейские раскрыли кражу более 2,3 млн рублей со счета пенсионерки в Петербурге

Вечером 17 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу Ленинградской области по подозрению в краже более 2,3 миллиона рублей у 75-летней пенсионерки. Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.

Пожилая женщина, проживающая по адресу Серебристый бульвар, 21, обратилась в полицию в январе 2026 года, сообщив о несанкционированных списаниях средств с её банковского счета. По её словам, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года неизвестные лица смогли завладеть суммой, превышающей 2,3 миллиона рублей, путем незаконных операций.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся кражи в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики смогли установить личность предполагаемой злоумышленницы. 17 марта текущего года, около 16:30, она была задержана по адресу улица Ильюшина, дом 18.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

