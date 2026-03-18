В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики

17 марта, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками петербургского Главка провели задержание 66-летнего пенсионера в одной из квартир дома № 22 на улице Турку.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сыщики обнаружили и изъяли три свертка. Два из них содержали кристаллообразное вещество светлого цвета, а третий – вещество, напоминающее камнеобразную субстанцию.

Предварительная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами. Было установлено, что светлое кристаллическое вещество – это фенадон (метадон) общей массой 198,9 грамма, а камнеобразное вещество – кокаин, весом 100,3 грамма.

Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга возбуждено уголовное дело. Пенсионеру инкриминируется покушение на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.