ента новостей

20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики

В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали пенсионера, хранившего в квартире кокаин и метадон

17 марта, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками петербургского Главка провели задержание 66-летнего пенсионера в одной из квартир дома № 22 на улице Турку.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сыщики обнаружили и изъяли три свертка. Два из них содержали кристаллообразное вещество светлого цвета, а третий – вещество, напоминающее камнеобразную субстанцию.

Предварительная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами. Было установлено, что светлое кристаллическое вещество – это фенадон (метадон) общей массой 198,9 грамма, а камнеобразное вещество – кокаин, весом 100,3 грамма.

Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга возбуждено уголовное дело. Пенсионеру инкриминируется покушение на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх