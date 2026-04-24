Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом

В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Уличный конфликт в Невском районе закончился тяжкими травмами и уголовным делом

12 апреля вечером в правоохранительные органы поступила информация о нападении у дома №27 по улице Дыбенко. В результате удара один из участников конфликта потерял сознание и оказался на тротуаре.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали 29-летнего неработающего петербуржца. По предварительной информации, в ходе спонтанной уличной ссоры задержанный причинил телесные повреждения 45-летнему гражданину соседнего государства.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами.

Правоохранители провели комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, назначили требуемые экспертизы и собрали доказательную базу.

Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

На основании собранных данных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Невский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

