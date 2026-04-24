Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП

В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП

Опубликовал: Антон78
Полицейские Тихвинского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП

Ночью 24 апреля, около 00:35, на 466-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 44-летний мужчина, управлявший автомобилем «ГАЗ», двигавшимся по своей полосе, столкнулся с выехавшим на встречную полосу автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 53-летней женщины. Вследствие данного первоначального столкновения, автомобиль «ГАЗ» отбросило в попутный автомобиль «Луидор», которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Хендай Солярис», 53-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм. Двое пассажиров ее автомобиля – 3-летняя девочка и 41-летняя женщина – были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшей аварии.

