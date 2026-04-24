Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост

Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
По итогам I квартала 2026 года промышленность Петербурга продолжает уверенный рост

За три месяца 2026 года индекс промышленного производства Петербурга составил 103,6% к аналогичному периоду прошлого года. Город опережает среднероссийские показатели на 3,3 процентных пункта: ИПП в среднем по России — 100,3%.

ИПП в обрабатывающих отраслях за 1 квартал текущего года составил 104,7%, в то время, как в среднем по стране — 99,3%.

«Итоги первого квартала показывают, что петербургская промышленность уверенно адаптируется к меняющимся условиям, находит возможности для развития новых производств, для выпуска импортозамещающей продукции.
В первом квартале 2026 года промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму более 900 миллиардов рублей.

Мы работаем над выполнением поставленной Президентом задачи — достижением технологического лидерства. Сегодня в Петербурге разработан эффективный комплекс мер поддержки промышленных предприятий, мы вкладываем средства в развитие высокотехнологичных производств, развиваем инфраструктуру, работаем над снижением административных барьеров. У наших предприятий большой потенциал развития»,— сказал Александр Беглов.

Драйверами роста по итогам первых трех месяцев остаются отрасли машиностроения, где в производстве автотранспортных средств ИПП — 117,4%, в производстве электрического оборудования ИПП — 117,1%,
а в производстве машин и оборудования– 106,7%. Положительную динамику демонстрирует также фармацевтическая отрасль. Так, в производстве лекарственных средств и материалов ИПП составил 118,6%.

Кроме того, отмечается положительная динамика в таких секторах обрабатывающего комплекса, как производство готовых металлических изделий — рост ИПП в 1,7 раза. В 1,6 раза вырос ИПП в производстве бумаги и бумажных изделий.

Оборот предприятий обрабатывающих производств в первом квартале 2026 года составил более 1,3 трлн рублей — это 14,6% в общем обороте предприятий города.

