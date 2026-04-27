Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов

В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержали местного жителя, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов у себя дома

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 41-летнего мужчину, который, по данным следствия, выступал посредником для телефонных мошенников. Он подозревается в соучастии в похищении средств у жителей различных регионов России, используя для этого мобильную связь и интернет-технологии.

По предварительной информации, задержанный нашел способ заработка через мессенджер. Следуя инструкциям своих кураторов, он оборудовал в своей комнате в коммунальной квартире на улице Жени Стасюк, 3, в Колпино, технический узел. Этот центр позволял мошенникам поддерживать связь с потенциальными жертвами и обеспечивал функционирование абонентских терминалов, через которые перенаправлялся трафик. За свою работу он еженедельно получал 15 тысяч рублей.

Полицейские установили его причастность к мошенничеству, где жертвой стал 27-летний петербуржец, потерявший в марте 2026 года более 1 829 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты четыре сим-бокса, три системных блока, два монитора, Wi-Fi роутер и свыше 150 SIM-карт различных российских операторов.

Кроме того, в отношении задержанного начато еще одно уголовное производство по части 2 статьи 274.3 УК РФ.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания по статье 91 УПК РФ.

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех организаторов и участников преступной группы, а также других эпизодов их противоправной деятельности.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, видео
