Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали мигранта с запрещенным веществом

В центре Петербурга задержали мигранта с запрещенным веществом

Опубликовал: Антон78
В Центральном районе задержали безработного мигранта с запрещенным веществом

Ранним утром 15 марта, примерно в 5:00, на Загородном проспекте сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, не имеющего официального трудоустройства. Задержанный является гражданином соседней страны, который прибыл в Санкт-Петербург около месяца назад для трудоустройства и имел соответствующий миграционный учет.

В результате личного обыска у иностранца обнаружили и изъяли небольшую упаковку, содержащую порошкообразное вещество весом около 5 граммов.

Последующая экспертиза установила, что изъятый порошок является наркотическим средством – мефедроном, его точная масса составила 4,91 грамма.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данные статьи касаются покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, подозреваемый был задержан.

