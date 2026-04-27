В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа

К полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 84-летняя петербурженка, которая стала жертвой мошенников. Накануне ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за представителей госорганов, и под предлогом декларирования наличных средств уговорили передать им 800 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний безработный уроженец Дагестана. Задержание произведено у дома 87 по Кондратьевскому проспекту.

Подозреваемого поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.