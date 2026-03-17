В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке

Накануне ночью, 16 марта в 00:10, к полицейским поступило заявление от 41-летней жительницы коммунальной квартиры, расположенной на 4-й Советской улице. Потерпевшая сообщила о проникновении в ее комнату неустановленного лица, которое, повредив замок, похитило телевизор и спортивную сумку. Размер причиненного ущерба оценивается в 11 000 рублей.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тот же день сотрудниками уголовного розыска по адресу совершения преступления, был задержан 42-летний мужчина. Подозреваемый является соседом заявительницы и ранее имел судимости за совершение аналогичных преступлений.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято из комиссионного магазина, куда его успел сдать задержанный. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.