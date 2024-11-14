В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека

Сегодня ранним утром, 14 ноября 2024 года около 05 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о столкновении легкового автомобиля и автобуса возле дома 30 по Заводскому проспекту в городе Колпино. Автобус следовал в парк.

В результате дорожного происшествия пострадали три человека, находившиеся в салоне легковушки: 23-х летнего молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, двое его попутчиков – в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП поилцейские проводят проверку.