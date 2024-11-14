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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека

В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту столкновения автобуса и автомобиля в Колпино

Сегодня ранним утром, 14 ноября 2024 года около 05 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о столкновении легкового автомобиля и автобуса возле дома 30 по Заводскому проспекту в городе Колпино. Автобус следовал в парк.
В результате дорожного происшествия пострадали три человека, находившиеся в салоне легковушки: 23-х летнего молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, двое его попутчиков – в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП поилцейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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