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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей

Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские расследуют крупное мошенничество, совершенное  в отношении жительницы Соснового Бора

14 января к полицейским Соснового Бора с заявлением обратилась 73-летняя жительница дома 22 по проспекту Героев. 

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что на ее счете происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на предложенный ими, якобы, "безопасный" счет. 

После этого пожилая женщина через мобильное приложение и банкоматы перевела мошенникам 14 677 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор, мошенничество, пенсионеры
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