Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей

14 января к полицейским Соснового Бора с заявлением обратилась 73-летняя жительница дома 22 по проспекту Героев.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что на ее счете происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на предложенный ими, якобы, "безопасный" счет.

После этого пожилая женщина через мобильное приложение и банкоматы перевела мошенникам 14 677 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).