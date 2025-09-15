На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа

14 сентября, около 15 часов 35 минут, напротив дома номер 35, корпус 1 по проспекту Наставников, произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 48 лет, управлявшая автомобилем марки «Ауди Q5», совершила наезд на 16-летнего студента колледжа в районе пешеходного перехода, где движение регулируется светофором. По предварительным данным, юноша пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента несовершеннолетний получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии для оказания необходимой помощи.

В связи с произошедшим ДТП уполномоченными органами проводится всесторонняя проверка для установления всех обстоятельств и причин случившегося.