ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа

На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту наезда на учащегося колледжа на проспекте Наставников

14 сентября, около 15 часов 35 минут, напротив дома номер 35, корпус 1 по проспекту Наставников, произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 48 лет, управлявшая автомобилем марки «Ауди Q5», совершила наезд на 16-летнего студента колледжа в районе пешеходного перехода, где движение регулируется светофором. По предварительным данным, юноша пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента несовершеннолетний получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии для оказания необходимой помощи.

В связи с произошедшим ДТП уполномоченными органами проводится всесторонняя проверка для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-11-2022, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
4-09-2025, 11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
22-06-2025, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
23-05-2025, 12:41
На проспекте Наставников иномарка сбила 4-летнего мальчика
6-06-2025, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Вчера, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Вчера, 10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Вчера, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
Наверх