ДТП с летальным исходом в Ленобласти

Накануне позно вечером в 22-40 во Всеволожском районе Ленинградской области на 15 километре дороги Санкт-Петербург – Матокса неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и с места происшествия скрылся.

Мужчина, на вид 34 лет, скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.