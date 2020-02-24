Накануне позно вечером в 22-40 во Всеволожском районе Ленинградской области на 15 километре дороги Санкт-Петербург – Матокса неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и с места происшествия скрылся.
Мужчина, на вид 34 лет, скончался до приезда скорой помощи.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
90
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом
Накануне позно вечером в 22-40 во Всеволожском районе Ленинградской области на 15 километре дороги Санкт-Петербург – Матокса неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и с места происшествия скрылся.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"