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Питерец.ру » Происшествия » ДТП с летальным исходом в Ленобласти

ДТП с летальным исходом в Ленобласти

0
90
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом

Накануне позно вечером в 22-40 во Всеволожском районе Ленинградской области на 15 километре дороги Санкт-Петербург – Матокса неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и с места происшествия скрылся.
Мужчина, на вид 34 лет, скончался до приезда скорой помощи.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
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