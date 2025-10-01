ента новостей

Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии

Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали администратора сообществ соцсети, в которых размещались порноматериалы с участием детей

В рамках оперативного сопровождения ранее начатого уголовного производства по делу о изготовлении и распространении в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России в ходе служебной командировки в Новгородскую область задержали 50-летнего безработного жителя города Окуловка.

По имеющимся оперативным данным, задержанный был администратором нескольких сообществ в социальной сети, где размещались порнографические материалы с участием детей. При проведении обыска в квартире подозреваемого сотрудники полиции нашли и изъяли два мобильных телефона и флеш-накопитель, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение для дела.

В связи с указанными обстоятельствами следственные органы возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренной за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Подозреваемый был задержан в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося и сбор дополнительных доказательств.

