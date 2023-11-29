ента новостей

12:17
В Петербурге задержан 24-летний мужчина за обман пенсионерки в Невском районе
12:02
В Петербурге задержали 18-летнюю девушку обманувшую пенсионерку
11:44
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж
11:20
В Петербурге задержан задержан 81-летний мужчина по подозрению в обмане 86-летней пенсионерки
11:14
В Приморском районе ревнивец ударил ножом жену и молодого человека
11:09
На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб
09:26
В Красносельском районе 13-летний подросток выпал с 9-го этажа после ссоры с отцом
09:14
Франция запретит курение на пляжах и в общественных парках
00:56
СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой
18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы
18:37
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков
16:13
СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины
10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
10:33
В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей
10:27
В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу
10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
09:36
В Петербурге полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»
21:07
Дежавю: «СКА-Нева» снова проиграла пермскому «Молоту» со счётом 0:2, но на этот раз «сухарь» заработал Егор Горшков
20:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет
20:10
Петербургское хоккейное «Динамо» в очередном матче чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути» в овертайме победило «Торос» со счётом 1:0
20:01
В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту
19:55
Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»
19:49
Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»
19:47
После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России
19:42
Депутат Госдумы Сергей Боярский передал в Детский медицинский центр имени Алмазова более трех тысяч детских игрушек
11:27
В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея
11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
11:06
В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя
10:52
Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж

В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж в Ленобласти

Вечером 27 ноября 2023 года около 21 часа 25 минут на перекрестке дорог Форт "Красная Горка" - железнодорожная платформа «68 «километр» в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции остановили автомобиль «Volkswagen Tiguan», за рулем которого находился 40-летний мужчина. В салоне автомобиля находились двое 42-летних мужчин, которых подозревали в совершении кражи.

По предварительным данным, они проникли в частный дом на Ленинградской улице города Сосновый Бор и похитили ювелирные изделия стоимостью 260 809 рублей, отжав стеклопакет в окне.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полиция изъяла похищенные предметы. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что задержанные мужчины причастны к совершению еще двух аналогичных краж на территории Ленинградской области. Это свидетельствует о возможности их участия в других преступлениях, и полиция считает, что их "послужной список" может быть гораздо шире.

При обыске жилища задержанных были обнаружены и изъяты похищенные ими ценности, включая валюту, ювелирные украшения, 13 пар наручных часов и 60 флаконов туалетной воды. Также было обнаружено орудие взлома - монтировка, которое, вероятно, использовалось при совершении краж. Задержание злоумышленников осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2022, 18:18
В Ленобласти мигранты украли триммер и газонокосилку из частного дома
28-08-2023, 13:02
В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"
11-10-2023, 11:14
В Ленобласти задержаны подозреваемые в кражах лодочных моторов
19-02-2021, 12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
24-11-2020, 12:11
В Петербурге поймали квартирных воров "форточников"
24-09-2019, 13:48
В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 11:09
На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб
0
230
Вчера, 10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
0
117
Вчера, 09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
0
215
27-11-2023, 11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
Наверх