В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж

Вечером 27 ноября 2023 года около 21 часа 25 минут на перекрестке дорог Форт "Красная Горка" - железнодорожная платформа «68 «километр» в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции остановили автомобиль «Volkswagen Tiguan», за рулем которого находился 40-летний мужчина. В салоне автомобиля находились двое 42-летних мужчин, которых подозревали в совершении кражи.

По предварительным данным, они проникли в частный дом на Ленинградской улице города Сосновый Бор и похитили ювелирные изделия стоимостью 260 809 рублей, отжав стеклопакет в окне.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полиция изъяла похищенные предметы. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что задержанные мужчины причастны к совершению еще двух аналогичных краж на территории Ленинградской области. Это свидетельствует о возможности их участия в других преступлениях, и полиция считает, что их "послужной список" может быть гораздо шире.

При обыске жилища задержанных были обнаружены и изъяты похищенные ими ценности, включая валюту, ювелирные украшения, 13 пар наручных часов и 60 флаконов туалетной воды. Также было обнаружено орудие взлома - монтировка, которое, вероятно, использовалось при совершении краж. Задержание злоумышленников осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ.