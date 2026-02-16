ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже

Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержали в одном из Северо-Кавказских регионов подозреваемого в многомиллионной краже

2 января правоохранительные органы Приморского района Петербурга получили информацию о проникновении в квартиру. С 29 декабря 2025 года по 2 января неустановленное лицо, применив физическую силу к стеклопакету окна, осуществило незаконное вторжение в жилище, расположенное на первом этаже дома по Парголовскому переулку. Во время данного инцидента были похищены денежные средства на сумму 2 000 000 рублей и ювелирные изделия стоимостью 12 000 500 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 14 000 500 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 февраля, по итогам проведенных оперативно-розыскных действий, сотрудники угрозыска Главного управления полиции региона, совместно с коллегами из Приморского района и при поддержке сотрудников МВД из одного из Северо-Кавказских регионов, достигли задержания подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий житель города Махачкала, ранее имевший судимости. Задержание было произведено в Махачкале в ходе следственных мероприятий.

Часть похищенного имущества удалось изъять.

Данное лицо было задержано в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Приморский район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-06-2025, 12:03
В Приморском районе поймали домушника
18-11-2025, 11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
10-10-2025, 11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
18-07-2025, 15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
6-06-2025, 12:17
Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры на Русановской улице
10-07-2025, 12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх