Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже

2 января правоохранительные органы Приморского района Петербурга получили информацию о проникновении в квартиру. С 29 декабря 2025 года по 2 января неустановленное лицо, применив физическую силу к стеклопакету окна, осуществило незаконное вторжение в жилище, расположенное на первом этаже дома по Парголовскому переулку. Во время данного инцидента были похищены денежные средства на сумму 2 000 000 рублей и ювелирные изделия стоимостью 12 000 500 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 14 000 500 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 февраля, по итогам проведенных оперативно-розыскных действий, сотрудники угрозыска Главного управления полиции региона, совместно с коллегами из Приморского района и при поддержке сотрудников МВД из одного из Северо-Кавказских регионов, достигли задержания подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий житель города Махачкала, ранее имевший судимости. Задержание было произведено в Махачкале в ходе следственных мероприятий.

Часть похищенного имущества удалось изъять.

Данное лицо было задержано в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.