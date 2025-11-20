ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма

В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Псковской области по подозрению в убийстве в деревне Нурма

19 ноября, около 01 часа 35 минут в отдел полиции Тосненского района Ленинградской области поступила информация о нанесении ножевых ранений мужчине возле дома номер 3 в деревне Нурма.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу 51-летнего жителя Псковской области с многочисленными колото-резаными ранами шеи, тела, верхних и нижних конечностей. Пострадавший находился в критическом состоянии и впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам преступлений, квалифицируемых частью 1 статьи 105, частью 3 статьи 30 пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В тот же день, благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска Главного управления совместно с коллегами из районного отдела полиции, в деревне Нурма был задержан 27-летний житель города Остров Псковской области, ранее имевший судимости, по подозрению в совершении данного преступления.

Задержанный был помещён под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, убийство, ножевое ранение
