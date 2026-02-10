В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»

9 февраля около 17 часов 45 минут на 104-ом километре трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Ауди 80» во время выполнения обгона потерял управление и врезался в две иномарки: «Чери Тигго», которой управлял 51-летний мужчина, и «Ауди Q7» под управлением 50-летнего водителя.

После совершенного столкновения автомобиль «Ауди 80» загорелся, а его водитель погиб на месте, сгорев внутри салона.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается, а по факту дорожно-транспортного происшествия ведётся процессуальная проверка.