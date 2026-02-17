ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 

В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Невского района Петербурга задержали подозреваемых в разбое 

17 февраля 2026 года в 01:10 сотрудники патрульно-постовой службы задержали в квартире на улице Полярников двоих местных жителей 40 и 32 лет по подозрению в нападении на магазин. Инцидент произошел 13 февраля в 23:10: кассир торговой точки на улице Бабушкина, 63, сообщила в полицию о нападении. Двое неизвестных, вооружившись ножом, вошли в магазин, похитили продовольственные товары и скрылись во дворе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В Невском районе задержали подозреваемых в разбое&nbsp;

Все по теме: Невский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-11-2024, 11:57
В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении
4-09-2025, 10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
22-09-2025, 13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
6-06-2025, 12:38
На улице Антонова-Овсеенко задержали двоих налетчиков на сетевой магазин
30-05-2023, 10:04
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин
6-02-2026, 13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх