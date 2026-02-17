В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 

17 февраля 2026 года в 01:10 сотрудники патрульно-постовой службы задержали в квартире на улице Полярников двоих местных жителей 40 и 32 лет по подозрению в нападении на магазин. Инцидент произошел 13 февраля в 23:10: кассир торговой точки на улице Бабушкина, 63, сообщила в полицию о нападении. Двое неизвестных, вооружившись ножом, вошли в магазин, похитили продовольственные товары и скрылись во дворе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.