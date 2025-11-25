ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов

Полицейские Кировского района Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов 

В Кировском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 85-летний петербуржец стал жертвой обмана. 22 ноября в правоохранительные органы обратился пожилой мужчина, проживающий в доме №87 по проспекту Ветеранов, заявив, что его обманным путем вынудили передать крупную сумму денег курьеру.

Согласно заявлению потерпевшего, на протяжении нескольких дней ему поступали звонки от неизвестных лиц, представлявшихся работниками различных организаций. Звонившие убедили его в необходимости декларирования имеющихся у него сбережений и таким образом склонили к передаче 589 011 рублей прибывшему курьеру. Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативных действий 24 ноября около дома №25 по Выборгскому шоссе был задержан 18-летний безработный местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанный помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.

