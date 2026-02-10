СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

На арене «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске завершился очередной поединок регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. В напряженном противостоянии местный «Нефтехимик» уступил команде СКА из Санкт-Петербурга с итоговым счетом 1:5.

Интригу в матче открыл Дамир Жафяров, представитель «Нефтехимика», отличившийся точным броском на старте второго игрового отрезка. Однако этот успех оказался единственным для хозяев. До финальной сирены второго периода питерский клуб перехватил инициативу, забросив три шайбы подряд. Авторами голов стали Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи.

Волна голевых атак СКА продолжилась и в начале третьего периода. Марат Хайруллин, оформив дубль, упрочил преимущество своей команды, а Сергей Плотников довел счет до крупного.

Эта победа стала для СКА третьей по счету в текущем чемпионате. Следующая встреча петербургского коллектива запланирована против команды «Барыс».