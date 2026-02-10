ента новостей

22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
Все новости
Питерец.ру » Спорт » СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
СКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ с итоговым счетом 5:1.

На арене «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске завершился очередной поединок регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. В напряженном противостоянии местный «Нефтехимик» уступил команде СКА из Санкт-Петербурга с итоговым счетом 1:5.

Интригу в матче открыл Дамир Жафяров, представитель «Нефтехимика», отличившийся точным броском на старте второго игрового отрезка. Однако этот успех оказался единственным для хозяев. До финальной сирены второго периода питерский клуб перехватил инициативу, забросив три шайбы подряд. Авторами голов стали Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи.

Волна голевых атак СКА продолжилась и в начале третьего периода. Марат Хайруллин, оформив дубль, упрочил преимущество своей команды, а Сергей Плотников довел счет до крупного.

Эта победа стала для СКА третьей по счету в текущем чемпионате. Следующая встреча петербургского коллектива запланирована против команды «Барыс».

Все по теме: хоккей, СКА, видео
