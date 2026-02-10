В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа

9 февраля в одной из квартир дома №21 по улице Иванова в Кингисеппе задержали 33-летнего безработного мужчину, ранее имевшего судимости и родом из одной из республик Северного Кавказа. Его подозревают в грабеже золотой цепочки стоимостью 450 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Преступление произошло 14 декабря. Тогда 56-летний сотрудник строительной фирмы обратился в полицию Кингисеппа и сообщил: у дома №2-А на Большой Гражданской улице неизвестный применил насилие, сорвал с него золотую цепочку и убежал с места.

По факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.