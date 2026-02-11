ента новостей

В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс

В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В здании исторической бани Сестрорецка открылся обновленный банный комплекс. Еще 20 объектов модернизируются по городской программе ремонта общественных бань

Сегодня, 11 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел осмотр выполнения первого этапа капитального ремонта банного комплекса, расположенного на улице Мосина в Сестрорецке. Этот объект, известный среди местных жителей, стал предметом особого внимания в рамках городской программы по обновлению общественных бань. В ходе ремонта были произведены значительные изменения: полностью заменены системы тепло- и водоснабжения, обновлены инженерные сети, а также проведены работы по улучшению помывочных зон и раздевалок, что сделает посещение комплекса более комфортным и приятным для горожан.

Стоит отметить, что баня не закрывалась на время проведения ремонтных работ, что стало возможным благодаря просьбам и пожеланиям местных жителей. Губернатор Беглов подчеркнул важность этого решения, отметив, что банный комплекс на Разливе, который был построен еще в 1898 году, сохраняет свою уникальность. Одной из особенностей, которые удалось сохранить в процессе реконструкции, является традиционный метод отопления – баня по-прежнему будет топиться дровами. Кроме того, одно из отделений комплекса оборудовано сауной, что добавляет разнообразия в предлагаемые услуги.

Александр Беглов также сообщил, что работа по модернизации других городских банных комплексов продолжается. Важно, чтобы эти объекты были современными и комфортными для всех посетителей. Комплекс в Сестрорецке стал уже восьмым объектом, который был обновлен в рамках программы ремонта общественных бань. Ранее подобные работы были проведены и в Кронштадте, где банный комплекс открыл свои двери для посетителей в августе прошлого года.

Интересно, что посещаемость отремонтированных бань увеличивается в среднем на 30 процентов, что говорит о высоком спросе на такие услуги. На первый этап городской программы по ремонту бань было выделено около полутора миллиардов рублей, что подчеркивает серьезный подход властей к этому вопросу. В настоящее время в 20 банных комплексах Санкт-Петербурга проводятся или уже завершены ремонтные работы, и особое внимание уделяется таким важным элементам, как печи и вентиляция.

Губернатор отметил, что ремонт проводится поэтапно, чтобы избежать полного закрытия бань и минимизировать неудобства для жителей. Он также добавил, что бани продолжают оставаться важными социальными объектами в жизни города. Каждый год они принимают более 1,2 миллиона человек, предлагая услуги по льготным ценам, которые варьируются от 80 до 100 рублей. Городское правительство продолжает субсидировать эти услуги, что позволяет многим горожанам, включая пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи, пользоваться банями по доступной цене. Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) имеют возможность пользоваться банными услугами совершенно бесплатно, что также подчеркивает социальную направленность этой программы.

Курортный район
