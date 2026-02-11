В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс

Сегодня, 11 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел осмотр выполнения первого этапа капитального ремонта банного комплекса, расположенного на улице Мосина в Сестрорецке. Этот объект, известный среди местных жителей, стал предметом особого внимания в рамках городской программы по обновлению общественных бань. В ходе ремонта были произведены значительные изменения: полностью заменены системы тепло- и водоснабжения, обновлены инженерные сети, а также проведены работы по улучшению помывочных зон и раздевалок, что сделает посещение комплекса более комфортным и приятным для горожан.

Стоит отметить, что баня не закрывалась на время проведения ремонтных работ, что стало возможным благодаря просьбам и пожеланиям местных жителей. Губернатор Беглов подчеркнул важность этого решения, отметив, что банный комплекс на Разливе, который был построен еще в 1898 году, сохраняет свою уникальность. Одной из особенностей, которые удалось сохранить в процессе реконструкции, является традиционный метод отопления – баня по-прежнему будет топиться дровами. Кроме того, одно из отделений комплекса оборудовано сауной, что добавляет разнообразия в предлагаемые услуги.

Александр Беглов также сообщил, что работа по модернизации других городских банных комплексов продолжается. Важно, чтобы эти объекты были современными и комфортными для всех посетителей. Комплекс в Сестрорецке стал уже восьмым объектом, который был обновлен в рамках программы ремонта общественных бань. Ранее подобные работы были проведены и в Кронштадте, где банный комплекс открыл свои двери для посетителей в августе прошлого года.

Интересно, что посещаемость отремонтированных бань увеличивается в среднем на 30 процентов, что говорит о высоком спросе на такие услуги. На первый этап городской программы по ремонту бань было выделено около полутора миллиардов рублей, что подчеркивает серьезный подход властей к этому вопросу. В настоящее время в 20 банных комплексах Санкт-Петербурга проводятся или уже завершены ремонтные работы, и особое внимание уделяется таким важным элементам, как печи и вентиляция.

Губернатор отметил, что ремонт проводится поэтапно, чтобы избежать полного закрытия бань и минимизировать неудобства для жителей. Он также добавил, что бани продолжают оставаться важными социальными объектами в жизни города. Каждый год они принимают более 1,2 миллиона человек, предлагая услуги по льготным ценам, которые варьируются от 80 до 100 рублей. Городское правительство продолжает субсидировать эти услуги, что позволяет многим горожанам, включая пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи, пользоваться банями по доступной цене. Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) имеют возможность пользоваться банными услугами совершенно бесплатно, что также подчеркивает социальную направленность этой программы.