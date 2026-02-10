ента новостей

16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим

На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внешнем кольце КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»" информирует о временных ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе развязки с Приморским шоссе. В связи с проведением мероприятий по монтажу шумозащитных экранов на первом километре внешнего кольца, с 12 по 28 февраля будет временно изменена схема движения.

Первая полоса движения будет полностью закрыта для автотранспорта. На второй свободной полосе будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 50 километров в час. Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, эти работы направлены на установку шумозащитных экранов.

Все проводимые работы будут осуществляться в строгом соответствии с утвержденной и официально согласованной схемой организации дорожного движения. На месте производства работ будут установлены все необходимые временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для обеспечения безопасности и ограждения, а также смонтирована соответствующая световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения.

Работы будут проводиться непрерывно, в круглосуточном режиме, с использованием двухсменного графика. Обо всех вводимых ограничениях водители будут проинформированы посредством табло и дорожных знаков переменной информации, интегрированных в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД, как уточнил Илья Пузыревский.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-05-2023, 10:21
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
4-03-2025, 12:44
В районе развязки с Московским шоссе на КАД перекроют полосу и ограничат скоростной режим
27-04-2020, 13:25
На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
7-11-2023, 16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
26-04-2021, 11:55
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
20-02-2024, 12:52
На КАД в районе развязки с Московским шоссе ограничат скоростной режим

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
Наверх