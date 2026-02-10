На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»" информирует о временных ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе развязки с Приморским шоссе. В связи с проведением мероприятий по монтажу шумозащитных экранов на первом километре внешнего кольца, с 12 по 28 февраля будет временно изменена схема движения.

Первая полоса движения будет полностью закрыта для автотранспорта. На второй свободной полосе будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 50 километров в час. Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, эти работы направлены на установку шумозащитных экранов.

Все проводимые работы будут осуществляться в строгом соответствии с утвержденной и официально согласованной схемой организации дорожного движения. На месте производства работ будут установлены все необходимые временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для обеспечения безопасности и ограждения, а также смонтирована соответствующая световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения.

Работы будут проводиться непрерывно, в круглосуточном режиме, с использованием двухсменного графика. Обо всех вводимых ограничениях водители будут проинформированы посредством табло и дорожных знаков переменной информации, интегрированных в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД, как уточнил Илья Пузыревский.