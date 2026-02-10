На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку

9 февраля в ходе оперативных мероприятий задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пожилой женщины на Васильевском острове. 42-летняя сотрудница детского сада оказалась причастной к преступлению, по которому возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ранее, 24 января, 93-летняя жительница дома 23 на улице Кораблестроителей обратилась в полицию с сообщением о краже денег. Неизвестные под видом помощи родственнику, якобы пострадавшему в аварии на дороге, уговорили пенсионерку передать курьеру у порога квартиры 300 тысяч рублей и 800 евро.

В отношении задержанной назначена мера пресечения — подписка о невыезде.