ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку

На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Василеостровском районе Петербурга задержана дроп, подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионерки

9 февраля в ходе оперативных мероприятий задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пожилой женщины на Васильевском острове. 42-летняя сотрудница детского сада оказалась причастной к преступлению, по которому возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ранее, 24 января, 93-летняя жительница дома 23 на улице Кораблестроителей обратилась в полицию с сообщением о краже денег. Неизвестные под видом помощи родственнику, якобы пострадавшему в аварии на дороге, уговорили пенсионерку передать курьеру у порога квартиры 300 тысяч рублей и 800 евро.

В отношении задержанной назначена мера пресечения — подписка о невыезде.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-07-2025, 15:15
В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга
2-03-2025, 12:45
В Петербурге задержана 77-летняя «дроп» мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы 
29-01-2026, 12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
17-12-2025, 12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
16-09-2023, 12:09
В Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую в краже денег с банковской карты
4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Наверх