ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге автомобиля после конфликта из-за парковки

В ночь на 9 февраля в полицию Кронштадта сообщили о возгорании автомашины во дворе жилого дома № 19 на улице Советской.

На место происшествия выехали правоохранители и нашли полностью уничтоженный огнем автомобиль Nissan Qashqai, владельцем которого является 33-летний житель города. Ущерб оценили в 1 400 000 рублей.

Той же ночью в 10:00 у дома № 46 на улице Аммермана полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в поджоге.

По предварительным данным, мотивом стало противоречие между мужчинами из-за места для парковки.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого находится на рассмотрении.

Все по теме: Кронштадтский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-07-2023, 13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
3-04-2025, 11:10
В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова
23-01-2024, 16:43
В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля
19-06-2024, 09:34
Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения
6-05-2024, 12:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
18-09-2022, 11:57
В Московском районе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Наверх