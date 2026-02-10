В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В ночь на 9 февраля в полицию Кронштадта сообщили о возгорании автомашины во дворе жилого дома № 19 на улице Советской.

На место происшествия выехали правоохранители и нашли полностью уничтоженный огнем автомобиль Nissan Qashqai, владельцем которого является 33-летний житель города. Ущерб оценили в 1 400 000 рублей.

Той же ночью в 10:00 у дома № 46 на улице Аммермана полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в поджоге.

По предварительным данным, мотивом стало противоречие между мужчинами из-за места для парковки.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого находится на рассмотрении.