В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе

Десять человек, включая стрелка, погибли после того, как нападавший открыл огонь в средней школе на западе Канады во вторник — одно из самых смертоносных массовых случаев в истории страны.

Шесть человек были найдены мёртвыми в средней школе в городе Тамблер-Ридж в Британской Колумбии, ещё двое — мертвыми в доме, предположительно связанном с инцидентом, а ещё один человек скончался по пути в больницу, сообщили в Королевской канадской конной полиции.

По меньшей мере ещё двое человек были госпитализированы с серьёзными или угрожающими жизни травмами, а до 25 человек проходили лечение от травм, не угрожающих жизни, сообщили в полиции.

Подозреваемый стрелок также был найден мёртвым от травм, которые, по всей вероятности, были нанесены самостоятельно, сообщили в полиции, добавив, что не считают наличие подозреваемых или продолжающейся угрозы для общества.

Полиция почти не раскрыла подробностей о стрелке, кроме того, что человек был описан как женщина — потенциально необычное явление, поскольку массовые расстрелы в Северной Америке почти всегда совершаются мужчинами.

Подозреваемая была описана как «женщина в платье с каштановыми волосами». Суперинтендант полиции Кен Флойд позже подтвердил на пресс-конференции, что подозреваемый, описанный в предупреждении, был тем же человеком, которого нашли мёртвым в школе. Полиция не сообщила, сколько из жертв могло быть несовершеннолетними.