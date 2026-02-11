ента новостей

15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие «Нелегальное такси»

В ходе масштабной операции, получившей название «Нелегальное такси», сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование и выявили значительное количество нарушений в сфере пассажирских перевозок. В результате этой операции было зафиксировано около двух тысяч административных правонарушений, которые охватывают широкий спектр нарушений, включая, но не ограничиваясь, нарушениями правил дорожного движения, осуществлением деятельности без необходимых лицензий и несоблюдением миграционного законодательства.

Наиболее распространёнными нарушениями стали случаи осуществления пассажирских перевозок без наличия соответствующих разрешительных документов. Такие случаи были зарегистрированы в количестве около четырёхсот. При этом основная масса выявленных нарушений была сосредоточена в Фрунзенском и Приморском районах города, что свидетельствует о том, что именно в этих местах наблюдается наибольшая активность нелегальных перевозчиков.

В результате проведённых мероприятий было изъято более трёхсот автомобилей, которые использовались для осуществления незаконных перевозок. Особое внимание в рамках операции уделялось иностранным водителям, работающим в качестве таксистов, несмотря на существующий запрет на трудоустройство в этой сфере по патентам. В ходе проверки было установлено 62 факта незаконной деятельности иностранных граждан, которые предоставляли услуги такси без соблюдения необходимых законных требований. Все они были привлечены к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 18.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что подразумевает наложение штрафов и возможность выдворения из страны.

Кроме того, в рамках операции было оформлено 82 административных материала за нарушения правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Это ещё раз подчеркивает важность соблюдения миграционного законодательства и необходимость контроля за деятельностью иностранных граждан.

Полиция Санкт-Петербурга продолжает осуществлять постоянный надзор за рынком пассажирских перевозок, что свидетельствует о приверженности правоохранительных органов к обеспечению безопасности граждан и законности на дорогах. Они подчеркивают, что любые попытки обойти законы и использовать нелегальные схемы будут жестко пресекаться. Обеспечение безопасности граждан является главным приоритетом, и правоохранительные органы готовы принимать все необходимые меры для борьбы с нелегальной деятельностью в сфере такси и пассажирских перевозок.

