На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов

В ходе масштабной операции, получившей название «Нелегальное такси», сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование и выявили значительное количество нарушений в сфере пассажирских перевозок. В результате этой операции было зафиксировано около двух тысяч административных правонарушений, которые охватывают широкий спектр нарушений, включая, но не ограничиваясь, нарушениями правил дорожного движения, осуществлением деятельности без необходимых лицензий и несоблюдением миграционного законодательства.

Наиболее распространёнными нарушениями стали случаи осуществления пассажирских перевозок без наличия соответствующих разрешительных документов. Такие случаи были зарегистрированы в количестве около четырёхсот. При этом основная масса выявленных нарушений была сосредоточена в Фрунзенском и Приморском районах города, что свидетельствует о том, что именно в этих местах наблюдается наибольшая активность нелегальных перевозчиков.

В результате проведённых мероприятий было изъято более трёхсот автомобилей, которые использовались для осуществления незаконных перевозок. Особое внимание в рамках операции уделялось иностранным водителям, работающим в качестве таксистов, несмотря на существующий запрет на трудоустройство в этой сфере по патентам. В ходе проверки было установлено 62 факта незаконной деятельности иностранных граждан, которые предоставляли услуги такси без соблюдения необходимых законных требований. Все они были привлечены к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 18.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что подразумевает наложение штрафов и возможность выдворения из страны.

Кроме того, в рамках операции было оформлено 82 административных материала за нарушения правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Это ещё раз подчеркивает важность соблюдения миграционного законодательства и необходимость контроля за деятельностью иностранных граждан.

Полиция Санкт-Петербурга продолжает осуществлять постоянный надзор за рынком пассажирских перевозок, что свидетельствует о приверженности правоохранительных органов к обеспечению безопасности граждан и законности на дорогах. Они подчеркивают, что любые попытки обойти законы и использовать нелегальные схемы будут жестко пресекаться. Обеспечение безопасности граждан является главным приоритетом, и правоохранительные органы готовы принимать все необходимые меры для борьбы с нелегальной деятельностью в сфере такси и пассажирских перевозок.