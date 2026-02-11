В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике

10 февраля в 10:45 было зарегистрировано сообщение о возгорании в медицинском учреждении на проспекте Медиков, дом 10, в Петроградском районе Петербурга.

По информации, предоставленной администратором, неизвестное лицо подожгло декоративное сухое растение, находившееся на лестничной клетке между этажами. Общая сумма ущерба оценена в 100 000 рублей.

Полицейские задержали 19-летнего студента колледжа неподалеку от здания по адресу проспект Медиков, дом 10.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.