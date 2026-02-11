ента новостей

15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике

10 февраля в 10:45 было зарегистрировано сообщение о возгорании в медицинском учреждении на проспекте Медиков, дом 10, в Петроградском районе Петербурга.

По информации, предоставленной администратором, неизвестное лицо подожгло декоративное сухое растение, находившееся на лестничной клетке между этажами. Общая сумма ущерба оценена в 100 000 рублей.

Полицейские задержали 19-летнего студента колледжа неподалеку от здания по адресу проспект Медиков, дом 10.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

