В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире

В Выборге 88-летняя пенсионерка стала жертвой незваных гостей. 10 февраля около девяти утра в полицию поступил звонок от встревоженной жительницы дома 6 по Цветущему переулку.

Пожилая женщина рассказала, что трое неизвестных проникли в ее жилище и потребовали 180 рублей на спиртное. После отказа, мужчины решили расположиться на сон прямо на ее диване.

Пробуждение незваных гостей наступило с прибытием правоохранителей. Трое местных жителей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, были задержаны и доставлены в отдел. В их отношении составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ. Нарушители помещены в камеру для задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.