ента новостей

15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире

В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборга задержали троих непрошенных визитеров, напугавших пенсионерку своим появлением в ее квартире

В Выборге 88-летняя пенсионерка стала жертвой незваных гостей. 10 февраля около девяти утра в полицию поступил звонок от встревоженной жительницы дома 6 по Цветущему переулку.

Пожилая женщина рассказала, что трое неизвестных проникли в ее жилище и потребовали 180 рублей на спиртное. После отказа, мужчины решили расположиться на сон прямо на ее диване.

Пробуждение незваных гостей наступило с прибытием правоохранителей. Трое местных жителей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, были задержаны и доставлены в отдел. В их отношении составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ. Нарушители помещены в камеру для задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-06-2022, 14:48
В Петербурге задержали троих подозреваемых в разбойном нападении
23-10-2023, 13:06
В Парголово на площадке для выгула собак избили двоих мужчин
28-11-2022, 12:53
В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки
23-07-2023, 12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
27-09-2024, 09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
13-09-2023, 10:59
В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Вчера, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Вчера, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
9-02-2026, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
Наверх