В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров

В конце прошлого года полиция Василеостровского района Петербурга получила информацию о мошенничестве, совершенном в пунктах выдачи заказов крупного маркетплейса. Общая сумма незаконно возвращенных товаров составила более 4 миллионов рублей. Преступление было совершено через доступ к учетной записи менеджера в точках, расположенных по адресам: 17-я линия ВО, дом 17 и улица Шевченко, дом 27.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

10 февраля правоохранительные органы задержали двух подозреваемых – 35-летнего и 28-летнего мужчин, уроженцев одной из республик Северного Кавказа. Они работали операторами в пунктах выдачи заказов и, по предварительной версии, воспользовались своим служебным положением для совершения преступления.

В настоящее время ведется следствие, направленное на установление всех обстоятельств дела и выявление возможных других эпизодов преступной деятельности задержанных.