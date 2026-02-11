ента новостей

15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров

Сотрудники уголовного розыска задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров

В конце прошлого года полиция Василеостровского района Петербурга получила информацию о мошенничестве, совершенном в пунктах выдачи заказов крупного маркетплейса. Общая сумма незаконно возвращенных товаров составила более 4 миллионов рублей. Преступление было совершено через доступ к учетной записи менеджера в точках, расположенных по адресам: 17-я линия ВО, дом 17 и улица Шевченко, дом 27.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

10 февраля правоохранительные органы задержали двух подозреваемых – 35-летнего и 28-летнего мужчин, уроженцев одной из республик Северного Кавказа. Они работали операторами в пунктах выдачи заказов и, по предварительной версии, воспользовались своим служебным положением для совершения преступления. 

В настоящее время ведется следствие, направленное на установление всех обстоятельств дела и выявление возможных других эпизодов преступной деятельности задержанных.

