Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ

С марта 2026 года платформа Discord, известная своими возможностями для общения и взаимодействия в онлайн-среде, планирует внедрить обязательную проверку возраста для пользователей, желающих получить доступ к серверам, помеченным как 18+. Это нововведение подразумевает, что пользователи должны будут подтвердить свой возраст с помощью различных методов, таких как селфи-верификация или загрузка официальных документов, удостоверяющих личность. Такие меры направлены на защиту несовершеннолетних пользователей от потенциально опасного контента и обеспечивают безопасность в виртуальной среде.

Кроме того, в рамках этой инициативы Discord анонсировала несколько дополнительных мер. В частности, будет введена система фильтрации контента, которая поможет ограничить доступ к нежелательной информации. Также предусмотрена автоматическая отправка сообщений от незнакомцев в специальную папку запросов, что позволит пользователям более эффективно управлять своей перепиской и защитить себя от спама и нежелательных контактов. Важным шагом станет создание консультативного подросткового совета, который будет активно участвовать в формировании политики безопасности платформы, что позволит учитывать мнение молодежи при разработке новых функций и правил.

Несмотря на эти заявленные меры, платформа Discord продолжает демонстрировать недостаточную готовность к конструктивному диалогу с российскими регуляторами, а также к выполнению требований национального законодательства. Это вызывает серьезные опасения у представителей власти. Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», подчеркивает, что проблема, с которой сталкивается платформа, имеет скорее правовой и ценностный характер, чем технический. Он отметил, что государство на протяжении длительного времени пыталось установить диалог с Discord и добиться соблюдения базовых требований российского законодательства, особенно в области защиты детей и противодействия распространению опасного контента. Однако, к сожалению, на данный момент такой диалог не был установлен.

Немкин также выразил особую тревогу по поводу того, что значительная часть аудитории Discord в России состоит из несовершеннолетних пользователей. Многие школьники начали использовать эту платформу еще в период пандемии, когда Discord активно применялся для дистанционного обучения. В настоящее время наблюдается, что некоторые взрослые, включая педагогов, предпочитают игнорировать риски, о которых предупреждает регулятор, и фактически подталкивают детей к использованию VPN для обхода ограничений. Депутат считает, что такая ситуация недопустима, и призывает Министерство просвещения активно включиться в решение данной проблемы.

Что касается будущих перспектив, Немкин отметил, что при отсутствии полноценной отечественной альтернативы Discord рынок все же сможет адаптироваться. Он уверен, что отечественные сервисы уже сегодня могут предложить функционал, аналогичный тому, что предоставляет Discord, включая возможность создания серверов, стриминг, групповые звонки и поддержку игровых сообществ. Таким образом, несмотря на существующие вызовы, есть надежда на развитие и рост отечественных платформ, способных удовлетворить потребности пользователей и обеспечить безопасную среду для общения.