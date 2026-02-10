ента новостей

16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ

Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
С марта 2026 года платформа Discord планирует ввести обязательную проверку возраста для доступа к серверам с пометкой 18+.

С марта 2026 года платформа Discord, известная своими возможностями для общения и взаимодействия в онлайн-среде, планирует внедрить обязательную проверку возраста для пользователей, желающих получить доступ к серверам, помеченным как 18+. Это нововведение подразумевает, что пользователи должны будут подтвердить свой возраст с помощью различных методов, таких как селфи-верификация или загрузка официальных документов, удостоверяющих личность. Такие меры направлены на защиту несовершеннолетних пользователей от потенциально опасного контента и обеспечивают безопасность в виртуальной среде.

Кроме того, в рамках этой инициативы Discord анонсировала несколько дополнительных мер. В частности, будет введена система фильтрации контента, которая поможет ограничить доступ к нежелательной информации. Также предусмотрена автоматическая отправка сообщений от незнакомцев в специальную папку запросов, что позволит пользователям более эффективно управлять своей перепиской и защитить себя от спама и нежелательных контактов. Важным шагом станет создание консультативного подросткового совета, который будет активно участвовать в формировании политики безопасности платформы, что позволит учитывать мнение молодежи при разработке новых функций и правил.

Несмотря на эти заявленные меры, платформа Discord продолжает демонстрировать недостаточную готовность к конструктивному диалогу с российскими регуляторами, а также к выполнению требований национального законодательства. Это вызывает серьезные опасения у представителей власти. Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», подчеркивает, что проблема, с которой сталкивается платформа, имеет скорее правовой и ценностный характер, чем технический. Он отметил, что государство на протяжении длительного времени пыталось установить диалог с Discord и добиться соблюдения базовых требований российского законодательства, особенно в области защиты детей и противодействия распространению опасного контента. Однако, к сожалению, на данный момент такой диалог не был установлен.

Немкин также выразил особую тревогу по поводу того, что значительная часть аудитории Discord в России состоит из несовершеннолетних пользователей. Многие школьники начали использовать эту платформу еще в период пандемии, когда Discord активно применялся для дистанционного обучения. В настоящее время наблюдается, что некоторые взрослые, включая педагогов, предпочитают игнорировать риски, о которых предупреждает регулятор, и фактически подталкивают детей к использованию VPN для обхода ограничений. Депутат считает, что такая ситуация недопустима, и призывает Министерство просвещения активно включиться в решение данной проблемы.

Что касается будущих перспектив, Немкин отметил, что при отсутствии полноценной отечественной альтернативы Discord рынок все же сможет адаптироваться. Он уверен, что отечественные сервисы уже сегодня могут предложить функционал, аналогичный тому, что предоставляет Discord, включая возможность создания серверов, стриминг, групповые звонки и поддержку игровых сообществ. Таким образом, несмотря на существующие вызовы, есть надежда на развитие и рост отечественных платформ, способных удовлетворить потребности пользователей и обеспечить безопасную среду для общения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-05-2025, 17:13
Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
5-02-2025, 19:10
Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян
9-10-2024, 01:38
Discord заблокировали в РФ
1-10-2024, 12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
24-06-2025, 21:09
Президентом РФ подписан закон о создании национального мессенджера
22-04-2025, 20:08
Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
Наверх