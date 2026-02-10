В Петербурге задержали участника дорожного конфликта

9 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступил сигнал о инциденте на дороге возле дома 47 на проспекте Непокоренных. В ходе конфликта водитель применил перцовый баллончик против другого водителя и уехал с места происшествия.

Пострадавший, 58-летний мужчина, сам явился в медицинское учреждение с ожогами глаз от химического вещества. После лечения в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Он подал заявление в правоохранительные органы.

В тот же день по этому инциденту возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Тем же днем, 9 февраля, недалеко от дома 79 по Северному проспекту, оперативники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого — 30-летнего жителя Ленинградской области. Его задержали в соответствии со ст. 91 УПК РФ и поместили в ИВС.