ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника дорожного конфликта

В Петербурге задержали участника дорожного конфликта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Калининского района Петербурга задержали участника дорожного конфликта

9 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступил сигнал о инциденте на дороге возле дома 47 на проспекте Непокоренных. В ходе конфликта водитель применил перцовый баллончик против другого водителя и уехал с места происшествия.

Пострадавший, 58-летний мужчина, сам явился в медицинское учреждение с ожогами глаз от химического вещества. После лечения в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Он подал заявление в правоохранительные органы.

В тот же день по этому инциденту возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Тем же днем, 9 февраля, недалеко от дома 79 по Северному проспекту, оперативники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого — 30-летнего жителя Ленинградской области. Его задержали в соответствии со ст. 91 УПК РФ и поместили в ИВС.

Все по теме: Калининский район, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-12-2025, 15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
20-10-2022, 15:43
В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы
6-02-2024, 12:33
В Петербурге задержали стрелявшего в водителя автобуса
9-04-2024, 10:01
В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом
9-04-2024, 10:12
В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте
5-07-2024, 12:44
В Колпино дорожный конфликт завершился стрельбой из газового пистолета

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Наверх