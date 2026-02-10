В Колпино задержали курьера телефонных мошенников

В полицию Колпинского района Петербурга 8 февраля поступило заявление от 74-летней женщины, проживающей в доме 39 на бульваре Трудящихся, о краже денег.

Как выяснила полиция, на протяжении нескольких дней незнакомцы, выдавая себя за представителей разных организаций, под предлогом защиты накоплений уговорили пенсионерку отдать средства курьерам.

Женщина передала неизвестным мужчинам 1 065 000 рублей прямо у своего дома.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

9 февраля в ходе оперативно-розыскных операций задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 29-летний житель Санкт-Петербурга.

Задержание произведено по ст. 91 УПК РФ.

Продолжаются следственные мероприятия.