В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места

Накануне днем, около 12 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступил тревожный сигнал. 44-летний гражданин сообщил, что на парковке у заведения на улице Чугунной ему угрожал человек с предметом, напоминающим гранату.

Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали 42-летнего безработного местного жителя.

Позднее выяснилось, что причиной инцидента стал конфликт из-за места для парковки. Задержанный достал макет учебной гранаты, однако потерпевший сумел выхватить предмет из его рук.

Задержанный был доставлен в ближайшее отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является учебным макетом гранаты, не несущим никакой реальной угрозы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство.

В соответствии со статьей 91 УПК РФ, подозреваемый был задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания.