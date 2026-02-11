ента новостей

15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места

В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали участника дорожного конфликта

Накануне днем, около 12 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступил тревожный сигнал. 44-летний гражданин сообщил, что на парковке у заведения на улице Чугунной ему угрожал человек с предметом, напоминающим гранату.

Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали 42-летнего безработного местного жителя.

Позднее выяснилось, что причиной инцидента стал конфликт из-за места для парковки. Задержанный достал макет учебной гранаты, однако потерпевший сумел выхватить предмет из его рук.

Задержанный был доставлен в ближайшее отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является учебным макетом гранаты, не несущим никакой реальной угрозы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство.

В соответствии со статьей 91 УПК РФ, подозреваемый был задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Все по теме: Калининский район, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-08-2025, 13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
13-10-2025, 13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
26-06-2023, 09:14
В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74
21-08-2025, 12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
23-06-2025, 10:16
На Бухарестской улице в кафе произошла массовая драка
5-09-2025, 11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Вчера, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Вчера, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
9-02-2026, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
Наверх