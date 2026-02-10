В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом

Сегодня, 10 февраля около 8 часов утра на автодороге в городском поселении Синявино Кировского района Ленинградской области произошла авария. Пассажирский автобус марки Yutong, который перевозил работников птицефабрики «Синявинское», во время выполнения маневра поворота столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», который двигался по дороге.

В результате столкновения водитель «КАМАЗ» оказался зажат в кабине. Для его спасения были вызваны экстренные службы, и спасатели, используя гидравлический инструмент, смогли деблокировать водителя. После этого его передали в руки сотрудников скорой помощи для дальнейшей медицинской помощи.

На момент дорожного происшествия в автобусе пассажиров не было.