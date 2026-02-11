ента новостей

В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок

В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок

В Смольном подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок

Под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина прошло совещание, на котором обсуждались важные вопросы, касающиеся противодействия незаконным перепланировкам и переустройствам в многоквартирных домах. В этом мероприятии приняли участие представители различных государственных структур, включая Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, Жилищный комитет, а также заместители глав администраций районов и секретари районных межведомственных комиссий. Это обсуждение стало важной частью работы по обеспечению законности и безопасности в сфере жилищного строительства и эксплуатации.

В ходе совещания были озвучены статистические данные, которые подчеркивают актуальность проблемы. В прошлом году на рассмотрение районных межведомственных комиссий поступило 8062 проекта перепланировки и переустройства, и из них было согласовано 4408, что составляет почти 49%. Это говорит о том, что почти половина всех заявок была одобрена, однако это также ставит перед властями задачу по выявлению и пресечению случаев самовольных работ, которые могут угрожать безопасности жильцов.

В 2025 году было проведено 2257 осмотров как жилых, так и нежилых помещений, в ходе которых фактически осмотрено 1542 объекта. Результаты осмотров оказались тревожными: в каждом третьем из них, а именно в 445 случаях, были зафиксированы незаконные перепланировки. Это требует активных действий со стороны районных администраций, которые обязаны работать над приведением таких помещений в первоначальное состояние. В тех случаях, когда доступ в помещения не предоставляется, администрация вынуждена обращаться в суд для получения разрешения на осмотр — соответствующие иски уже поданы.

Вице-губернатор Разумишкин акцентировал внимание на том, что борьба с незаконными перепланировками не является лишь формальной процедурой. Это вопрос, напрямую касающийся безопасности граждан и сохранности жилищного фонда города. Он отметил, что в 2025 году с его участием было проведено пять методических семинаров, целью которых стало выработать единый подход к работе с такими объектами во всех районах Санкт-Петербурга. Это подчеркивает важность комплексного подхода к решению проблемы, а также необходимость взаимодействия между различными структурами.

Евгений Разумишкин также подчеркнул, что незаконные перепланировки представляют собой не просто формальное нарушение, а реальную угрозу для безопасности людей и сохранности жилых домов. «Наша задача заключается не только в выявлении таких случаев и устранении нарушений, но и в том, чтобы заранее информировать жителей о правилах и последствиях самовольных решений. Чем понятнее и доступнее будет эта информация, тем меньше рисков для горожан и для жилищного фонда Петербурга», — отметил он.

Одним из ключевых направлений работы в данной области является информирование граждан о порядке согласования перепланировок и о той ответственности, которая наступает за незаконное переустройство помещений. В рамках этой задачи вице-губернатор поручил создать специализированный сайт, на котором будет собрана вся необходимая информация для жителей. Этот ресурс, как планируется, должен быть запущен ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта. Таким образом, власти стремятся сделать информацию доступной и понятной для всех граждан, что, в свою очередь, поможет снизить количество нарушений и повысить уровень безопасности в жилых домах.

