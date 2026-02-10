Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»

Сегодня, 10 февраля, в исторических помещениях киностудии «Ленфильм», расположенной на Каменноостровском проспекте, состоялась важная встреча. В ней приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. Основной темой обсуждения стали перспективы развития «Ленфильма» — одной из старейших и самых значимых киностудий в России.

Александр Беглов в своем выступлении напомнил о значимом событии, произошедшем в прошлом году, когда Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов Великой Отечественной войны и представителей творческих союзов. В результате был подписан указ о передаче «Ленфильма» в собственность Северной столицы. Этот шаг стал важным этапом в истории киностудии, поскольку теперь 100% акций находятся в собственности города. Губернатор отметил, что это открывает новые горизонты для студии и создает возможность для ее возрождения и развития.

«Мы начинаем новый этап в истории «Ленфильма», — подчеркнул Беглов. — Наша цель заключается в том, чтобы вернуть студию на позиции одного из ведущих игроков отечественной киноиндустрии. Мы стремимся, чтобы «Ленфильм» вновь обрел свой уникальный ленинградский и петербургский характер. Это наша обязанность перед основателями студии и теми, кто, несмотря на все трудности, продолжал снимать кино даже в самые тяжелые времена блокады».

Губернатор также напомнил о том, что в годы войны сотрудники «Ленфильма» активно работали над созданием хроник, фронтовых сборников и документальных фильмов. Память о тех временах хранит монумент «Героям Ленфильма» и памятник фронтовому кинооператору, которые напоминают о важной роли студии в истории страны. «Ленфильм» является настоящим достоянием как Санкт-Петербурга, так и всей России. Именно здесь состоялся первый в стране кинопоказ, и именно в этих стенах зарождалось отечественное кино, которое завоевало сердца миллионов зрителей в Советском Союзе и России.

На «Ленфильме» работали выдающиеся режиссеры и актеры, благодаря труду которых был создан золотой фонд отечественной культуры, насчитывающий более полутора тысяч фильмов. Губернатор отметил, что основная задача города заключается в том, чтобы сохранить традиции «Ленфильма» и предоставить ему все современные возможности для дальнейшего развития. Студия должна стать центром кинопроизводства полного цикла, обладающим четкой стратегией и устойчивым будущим.

Александр Беглов также поделился своими мыслями о путях дальнейшего развития студии. Он считает, что «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой для создания исторического, патриотического и детского кино. Здесь планируется снимать фильмы о людях, их судьбах и ключевых событиях нашей истории — начиная от её истоков и заканчивая современными героями. Губернатор сообщил, что в этом году город уже оказал поддержку четырем проектам, которые были направлены на развитие киноиндустрии.