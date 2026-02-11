В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей

В первой неделе февраля текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники Государственной автоинспекции (Госавтоинспекции) провели масштабное профилактическое мероприятие, целью которого было выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Итоги этой акции оказались очень печальными и настораживающими. В результате проведенных проверок более 240 человек были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами за то, что они сели за руль, находясь под воздействием алкоголя.

Среди задержанных имеется значительное количество водителей, которые отказались пройти медицинское освидетельствование. Таких граждан оказалось 102 человека. Это говорит о том, что некоторые из них не осознают серьезности ситуации или же пытаются избежать ответственности за свои действия. Кроме того, в ходе рейда было зафиксировано 17 случаев, когда водители повторно управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что является особенно тревожным сигналом.

На всех нарушителей были составлены административные протоколы, и они теперь столкнутся с серьезными последствиями. Согласно действующему законодательству, за вождение в нетрезвом состоянии им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Не стоит забывать, что повторное нарушение данного закона может привести к уголовной ответственности, что значительно усугубит ситуацию для правонарушителей.

Госавтоинспекция настоятельно подчеркивает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых серьезных нарушений правил дорожного движения (ПДД), которое часто приводит к трагическим последствиям, включая дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями для всех участников движения. Чтобы предотвратить подобные инциденты, регулярные рейды и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям, что, садясь за руль в состоянии опьянения, они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих – пешеходов, пассажиров и других водителей. Важно осознавать всю ответственность, которая лежит на водителе, и принимать правильные решения, чтобы избежать трагедий на дорогах. Каждый из нас должен помнить о том, что безопасность на дороге зависит от нашего сознательного поведения.