Выставка «Rosemary. Симбиоз»

В музее Эрарта открывается выставка "Rosemary" – это настоящая алхимическая лаборатория, где рождаются образы женщин. Здесь переплетаются холодная сталь генеративных алгоритмов и нежная плоть биологических форм, порождая существ, балансирующих на грани реальности и фантазии, живых и неземных одновременно.

Хрупкость женственности в лабиринтах цифровой эстетики.

Морские девы, тонкие, как сновидения, — дитя мифов, видений и искусственного интеллекта.

В поисках тишины и гармонии перед лицом бездны экзистенциального ужаса.

Анастасия Воробьева, творящая под именем Rosemary, не просто фотограф. Она — первооткрыватель, смело шагнувший в мир технологий, чтобы стать креатором новой эры. Под ее взглядом человек обретает черты другого биологического вида: модели, окутанные будто бы росой новорожденности, кажутся существами, только что сошедшими с небес. Среди них – автопортреты, живые съемки и гибриды, созданные в плодотворном симбиозе с машиной.

Вспомним "Рождение Венеры" Боттичелли – манифест Возрождения, воплотивший новое представление о человеке. Художник, стремясь постичь "одухотворенную плоть", изменил пропорции, вытянув шею, опустив плечи. Венера явилась миру с меланхоличным взором и стыдливостью статуй античности. Теперь, в лоне новой цифровой эстетики, восходит новый идеал женственности.

Rosemary с трепетной нежностью вынашивает своих созданий, погружая их в некое подобие вегетативного сна. Эти полулюди, поросшие мхом, еще не готовы к суровым реалиям мира. Возможно, их чувства подобны шоку Грегора Замзы, пробудившегося в обличье насекомого. Главная тема Rosemary – обретение покоя и самодостаточности, как способ победить бездну экзистенциального страха.

Даты проведения выставки: 13 февраля 2026 — 10 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург