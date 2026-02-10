ента новостей

СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
Выставка «Rosemary. Симбиоз»

Выставка «Rosemary. Симбиоз»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Rosemary 

В музее Эрарта открывается выставка "Rosemary" – это настоящая алхимическая лаборатория, где рождаются образы женщин. Здесь переплетаются холодная сталь генеративных алгоритмов и нежная плоть биологических форм, порождая существ, балансирующих на грани реальности и фантазии, живых и неземных одновременно.

  • Хрупкость женственности в лабиринтах цифровой эстетики.
  • Морские девы, тонкие, как сновидения, — дитя мифов, видений и искусственного интеллекта.
  • В поисках тишины и гармонии перед лицом бездны экзистенциального ужаса.

Анастасия Воробьева, творящая под именем Rosemary, не просто фотограф. Она — первооткрыватель, смело шагнувший в мир технологий, чтобы стать креатором новой эры. Под ее взглядом человек обретает черты другого биологического вида: модели, окутанные будто бы росой новорожденности, кажутся существами, только что сошедшими с небес. Среди них – автопортреты, живые съемки и гибриды, созданные в плодотворном симбиозе с машиной.

Вспомним "Рождение Венеры" Боттичелли – манифест Возрождения, воплотивший новое представление о человеке. Художник, стремясь постичь "одухотворенную плоть", изменил пропорции, вытянув шею, опустив плечи. Венера явилась миру с меланхоличным взором и стыдливостью статуй античности. Теперь, в лоне новой цифровой эстетики, восходит новый идеал женственности.

Rosemary с трепетной нежностью вынашивает своих созданий, погружая их в некое подобие вегетативного сна. Эти полулюди, поросшие мхом, еще не готовы к суровым реалиям мира. Возможно, их чувства подобны шоку Грегора Замзы, пробудившегося в обличье насекомого. Главная тема Rosemary – обретение покоя и самодостаточности, как способ победить бездну экзистенциального страха.

Даты проведения выставки: 13 февраля 2026 — 10 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

