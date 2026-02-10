На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики

9 февраля в полицию Василеостровского района Петербурга поступило заявление о стрельбе из окна квартиры в доме №66 на улице Железноводской неизвестными лицами с использованием пневматического пистолета.

Сотрудники полиции, оперативно выехавшие на место, задержали в жилом помещении троих мужчин 43–44 лет.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции и подвергнуты административному наказанию по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

На месте происшествия изъята пневматика, газовый баллон и контейнер с металлическими пульками.

Жертв инцидента нет.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.