В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы

19 октября в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от обеспокоенной гражданки, которая сообщила о мошеннических действиях, направленных против её престарелой матери.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что 17 октября текущего года 87-летней пенсионерке, проживающей в доме на Введенской улице, позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, злоумышленник убедил пожилую женщину передать курьеру денежные средства под предлогом их "декларирования".

Обманутая пенсионерка передала незнакомому лицу денежные средства в размере 2 400 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

29 октября в дневное время в Транспортном переулке сотрудниками оперативных служб по подозрению в соучастии в данном преступлении был задержан молодой человек 22 лет.

Задержанный содержится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.