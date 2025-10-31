ента новостей

15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы

В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицией Красногвардейского района задержан курьер мошенников - участник обмана 87-летней петербурженки с Введенской улицы

19 октября в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от обеспокоенной гражданки, которая сообщила о мошеннических действиях, направленных против её престарелой матери.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что 17 октября текущего года 87-летней пенсионерке, проживающей в доме на Введенской улице, позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, злоумышленник убедил пожилую женщину передать курьеру денежные средства под предлогом их "декларирования".

Обманутая пенсионерка передала незнакомому лицу денежные средства в размере 2 400 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

29 октября в дневное время в Транспортном переулке сотрудниками оперативных служб по подозрению в соучастии в данном преступлении был задержан молодой человек 22 лет.

Задержанный содержится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-10-2025, 11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
7-10-2025, 11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
2-08-2025, 16:08
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово
15-10-2025, 13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
29-10-2025, 11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
24-10-2025, 12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
25-10-2025, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Наверх