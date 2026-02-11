Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»

14 февраля — это особенный день, который отмечается как Международный день книгодарения. Этот праздник стал символом единства среди различных участников книжной сферы: издателей, читателей, библиотек, книжных магазинов, а также благотворительных и образовательных организаций. В рамках этого значимого события по всей стране пройдет общероссийская акция под названием «Дарите книги с любовью». В этом году мероприятие проходит уже в десятый раз, и его инициаторами стали Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя». Акция реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.

В этом году к акции присоединилась Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина. В рамках этой инициативы до 15 февраля филиалы данной библиотеки будут принимать книги, которые затем будут переданы в социально-реабилитационные центры города для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это замечательная возможность для всех желающих внести свой вклад в благотворительность и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Также 14 февраля к акции «Дарите книги с любовью» присоединится Библиотека имени В. В. Маяковского. В этот день для читателей будет предложено получить в подарок две книги из специально подготовленного списка. В этот список вошли произведения, которые собирались на протяжении всего года, включая буккроссинг, дары от читателей, а также книги от издательств и расформированных библиотек. В этом году в акции будут представлены книги различных жанров, среди которых будет много художественной литературы как русских, так и зарубежных авторов, а также произведения по искусству. Мероприятие по книгодарению пройдет на абонементе библиотеки с 12:00 до 18:00, что даст возможность многим читателям стать частью этого замечательного события.

Кроме того, до 14 февраля в библиотеке «На Стремянной» проходит сбор книг для пациентов благотворительной больницы, которая предоставляет медико-социальную помощь бездомным людям в Санкт-Петербурге. В этой библиотеке принимаются книги в хорошем состоянии, особенно о приключениях, исторические романы, фантастику и детективы. Это еще одна возможность для горожан помочь тем, кто находится в сложной ситуации, и сделать их жизнь немного ярче.

Также 14 февраля с 10:00 до 17:30 в библиотеке «Лиговская» пройдет акция под названием «Книговорот». Все желающие могут принести свои книги в библиотеку и обменяться ими с другими читателями. Это мероприятие позволит не только освободить место на полках, но и найти что-то новое и интересное для чтения, а также пообщаться с единомышленниками.

Библиотека имени К. А. Тимирязева в этот же день предлагает своим посетителям уникальную возможность — «Свидание вслепую с книгами». С 10:30 до 17:30 в библиотеке будут выставлены книги, обложки которых скрыты под непроницаемой крафтовой бумагой. Читатели смогут полагаться на свою интуицию и короткие подсказки, чтобы выбрать интересное произведение в качестве подарка. Это мероприятие добавит элемент неожиданности и интриги в процесс выбора книги, и, возможно, кто-то найдет именно ту книгу, которая станет для него настоящей находкой.

В Информационно-досуговом центре «М-86» также пройдет акция «Страницы добра — подари книгу библиотеке». В этот день библиотека будет принимать в дар детские книги, что станет прекрасной возможностью для горожан внести свой вклад в развитие чтения и образования среди детей. Каждая подаренная книга — это не просто предмет, а возможность для ребенка узнать что-то новое, развить свое воображение и расширить кругозор.