15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
10:04
На дорогах Петербурга и Ленобласти полицейсике искали таксистов-нелегалов
10:01
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявляли нетрезвых водителей
09:53
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»
09:44
В Петербурге подвели итоги работы по выявлению незаконных перепланировок
22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
Библиотеки Петербурга присоединяются к акции «Дарите книги с любовью»

14 февраля — это особенный день, который отмечается как Международный день книгодарения. Этот праздник стал символом единства среди различных участников книжной сферы: издателей, читателей, библиотек, книжных магазинов, а также благотворительных и образовательных организаций. В рамках этого значимого события по всей стране пройдет общероссийская акция под названием «Дарите книги с любовью». В этом году мероприятие проходит уже в десятый раз, и его инициаторами стали Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя». Акция реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.

В этом году к акции присоединилась Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина. В рамках этой инициативы до 15 февраля филиалы данной библиотеки будут принимать книги, которые затем будут переданы в социально-реабилитационные центры города для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это замечательная возможность для всех желающих внести свой вклад в благотворительность и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Также 14 февраля к акции «Дарите книги с любовью» присоединится Библиотека имени В. В. Маяковского. В этот день для читателей будет предложено получить в подарок две книги из специально подготовленного списка. В этот список вошли произведения, которые собирались на протяжении всего года, включая буккроссинг, дары от читателей, а также книги от издательств и расформированных библиотек. В этом году в акции будут представлены книги различных жанров, среди которых будет много художественной литературы как русских, так и зарубежных авторов, а также произведения по искусству. Мероприятие по книгодарению пройдет на абонементе библиотеки с 12:00 до 18:00, что даст возможность многим читателям стать частью этого замечательного события.

Кроме того, до 14 февраля в библиотеке «На Стремянной» проходит сбор книг для пациентов благотворительной больницы, которая предоставляет медико-социальную помощь бездомным людям в Санкт-Петербурге. В этой библиотеке принимаются книги в хорошем состоянии, особенно о приключениях, исторические романы, фантастику и детективы. Это еще одна возможность для горожан помочь тем, кто находится в сложной ситуации, и сделать их жизнь немного ярче.

Также 14 февраля с 10:00 до 17:30 в библиотеке «Лиговская» пройдет акция под названием «Книговорот». Все желающие могут принести свои книги в библиотеку и обменяться ими с другими читателями. Это мероприятие позволит не только освободить место на полках, но и найти что-то новое и интересное для чтения, а также пообщаться с единомышленниками.

Библиотека имени К. А. Тимирязева в этот же день предлагает своим посетителям уникальную возможность — «Свидание вслепую с книгами». С 10:30 до 17:30 в библиотеке будут выставлены книги, обложки которых скрыты под непроницаемой крафтовой бумагой. Читатели смогут полагаться на свою интуицию и короткие подсказки, чтобы выбрать интересное произведение в качестве подарка. Это мероприятие добавит элемент неожиданности и интриги в процесс выбора книги, и, возможно, кто-то найдет именно ту книгу, которая станет для него настоящей находкой.

В Информационно-досуговом центре «М-86» также пройдет акция «Страницы добра — подари книгу библиотеке». В этот день библиотека будет принимать в дар детские книги, что станет прекрасной возможностью для горожан внести свой вклад в развитие чтения и образования среди детей. Каждая подаренная книга — это не просто предмет, а возможность для ребенка узнать что-то новое, развить свое воображение и расширить кругозор.

