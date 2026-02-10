В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев

Партия «Единая Россия» объявила о начале Всероссийского конкурса для музеев, расположенных в образовательных учреждениях, который посвящён важнейшей теме — исторической памяти. Конкурс получил название «Военно-исторические диорамы: история в деталях». В нём могут участвовать как школьные, так и университетские музеи, что открывает широкие возможности для всех, кто занимается сохранением и популяризацией исторического наследия.

Это мероприятие представляет собой не только шанс для музеев получить значительную поддержку на федеральном уровне, но и служит мощным инструментом для патриотического воспитания молодёжи. Вера Сергеева, депутат петербургского парламента и региональный координатор партийного проекта «Историческая память», подчеркнула важность данного конкурса. Она отметила, что Санкт-Петербург, как город-герой с богатым историческим наследием, традиционно демонстрирует высокие результаты в подобных конкурсах. Сергеева выразила уверенность в том, что и в этом году школьные музеи нашего города смогут достойно представить свои экспозиции и занять призовые места. По её словам, такая деятельность способствует формированию уважения к подвигам предков, а также чувства сопричастности и ответственности за сохранение исторической памяти.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются до 15 апреля. Для этого необходимо отправить на электронную почту schoolmuseum78@gmail.com авторский видеоролик, соответствующий тематике конкурса, а также заявление и анкету участника. Все необходимые образцы документов можно найти на официальном сайте конкурса. Победители регионального этапа получат возможность представить свои работы на федеральном уровне, что станет отличной возможностью для дальнейшего роста и развития музейной деятельности.

Стоит отметить, что в 2026 году «Единая Россия» провела уже шестой по счёту конкурс музеев образовательных организаций. Этот конкурс был назван «Знать, чтобы помнить» и был посвящён сохранению памяти о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также о блокадниках, узниках концлагерей и тружениках тыла. Всероссийские конкурсы музеев образовательных организаций проводятся партией с 2018 года и охватывают разнообразные тематики, включая краеведение, цифровизацию, поисково-исследовательскую деятельность, события Великой Отечественной войны и специальной военной операции.