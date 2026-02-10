ента новостей

16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев

В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
«Единая Россия» в Петербурге начала прием заявок на участие в конкурсе школьных музеев

Партия «Единая Россия» объявила о начале Всероссийского конкурса для музеев, расположенных в образовательных учреждениях, который посвящён важнейшей теме — исторической памяти. Конкурс получил название «Военно-исторические диорамы: история в деталях». В нём могут участвовать как школьные, так и университетские музеи, что открывает широкие возможности для всех, кто занимается сохранением и популяризацией исторического наследия.

Это мероприятие представляет собой не только шанс для музеев получить значительную поддержку на федеральном уровне, но и служит мощным инструментом для патриотического воспитания молодёжи. Вера Сергеева, депутат петербургского парламента и региональный координатор партийного проекта «Историческая память», подчеркнула важность данного конкурса. Она отметила, что Санкт-Петербург, как город-герой с богатым историческим наследием, традиционно демонстрирует высокие результаты в подобных конкурсах. Сергеева выразила уверенность в том, что и в этом году школьные музеи нашего города смогут достойно представить свои экспозиции и занять призовые места. По её словам, такая деятельность способствует формированию уважения к подвигам предков, а также чувства сопричастности и ответственности за сохранение исторической памяти.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются до 15 апреля. Для этого необходимо отправить на электронную почту schoolmuseum78@gmail.com авторский видеоролик, соответствующий тематике конкурса, а также заявление и анкету участника. Все необходимые образцы документов можно найти на официальном сайте конкурса. Победители регионального этапа получат возможность представить свои работы на федеральном уровне, что станет отличной возможностью для дальнейшего роста и развития музейной деятельности.

Стоит отметить, что в 2026 году «Единая Россия» провела уже шестой по счёту конкурс музеев образовательных организаций. Этот конкурс был назван «Знать, чтобы помнить» и был посвящён сохранению памяти о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также о блокадниках, узниках концлагерей и тружениках тыла. Всероссийские конкурсы музеев образовательных организаций проводятся партией с 2018 года и охватывают разнообразные тематики, включая краеведение, цифровизацию, поисково-исследовательскую деятельность, события Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-05-2023, 09:18
Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
7-10-2022, 14:58
Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый 2022»
16-02-2023, 16:05
Петербургским школьникам в канун Дня защитника Отечества рассказали о подвиге 6-й роты псковских десантников
13-02-2025, 12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
4-08-2022, 14:19
Проект «Музейная Команда47» стартовал в Историческом парке «Россия - моя история»
27-03-2025, 15:50
В Петербурге «Единая Россия» открыла уличную выставку о международной акции «Диктант Победы»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
Наверх